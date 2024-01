Bauern-Protest „Wir haben gesehen: Wir sind nicht alleine“

Die Autobahnauffahrten bei Freisen waren ein regionaler Schwerpunkt bei den Bauernprotesten gegen die Politik der Ampel-Koalition in Berlin am vergangenen Montag. Hier – wie eigentlich überall im Land – lief der Protest in geordneten Bahnen ab, und wie vielerorts erhielten die Landwirte für ihre Protest-Aktionen Zustimmung aus der Bevölkerung.

Foto: B&K/B&K- fotograf bonenberger