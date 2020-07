Bauprojekte im St. Wendeler Land : Landkreis investiert in die Bildung

Für die Betreuung der Kinder in Kitas hat der Kreistag Geld bewilligt. In Kitas und Schulen soll investiert werden. Foto: dpa/Arne Dedert

St. Wendel Die Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis St. Wendel werden weiter modernisiert und ausgebaut.

Der Landkreis St. Wendel unterstützt finanziell den Ausbau von Kindertageseinrichtungen und investiert auch in die weiterführenden Schulen. Eine ganze Reihe von Bauvorhaben stand in der jüngsten Kreistagssitzung in der Aula des Gymnasiums Wendalinum auf der Tagesordnung. Ein Überblick.

Kita Schlaumäuse Theley: Die Gemeinde Tholey will die kommunale Kindertagesstätte Schlaumäuse in Theley erweitern. Und dies in zwei Bauabschnitten. Im ersten wird im ehemaligen Schwesternhaus ein weiterer Gruppenraum für eine altersgemischte Gruppe mit fünf Krippen- und zehn Kindergartenplätzen zum kommenden Kindergartenjahr entstehen. Die zweite, größere Umbaumaßnahme wird im kommenden Jahr begonnen. Die Kosten des ersten Bauabschnittes belaufen sich auf 25 000 Euro. Davon übernimmt der Landkreis 30 Prozent. Das hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bei Enthaltung der AfD beschlossen.

Kita Villa Wirbelwind in Alsweiler: Die Gemeinde Marpingen baut die kommunale Kindertageseinrichtung Villa Wirbelwind in Alsweiler aus, um der gestiegenen Nachfrage nach Betreuungsplätzen nachzukommen. So werden Container angemietet, um die Hort- und Kindergartengruppen während der Bauphase unterzubringen. Dann wird das Gebäude umgebaut und für zwei weitere Kindergarten- und eine Krippengruppe erweitert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,29 Millionen Euro. Der Landkreis übernimmt davon 30 Prozent. Dem hat der Kreistag einstimmig bei Enthaltung der AfD zugestimmt.

Kita St. Anna St. Wendel: Das Außengelände der katholischen Kindertagesstätte St. Anna in St. Wendel muss erneuert werden. Das wird bis zu 60 000 Euro kosten. Dem Antrag der Kirchengemeinde auf Aufnahme in den Entwicklungsplan für Kindertageseinrichtungen hat der Kreistag einstimmig bei Enthaltung der AfD zugestimmt. Damit gibt der Kreis einen Zuschuss von 30 Prozent der Kosten.

Cusanus-Gymnasium: Das Cusanus-Gymnasium erhält einen Erweiterungsbau. Die Kreisverwaltung hatte die Rohbauarbeiten und die Tiefbauarbeiten zur Verlegung des Bosbachkanals ausgeschrieben. Einstimmig hat der Kreistag den Auftrag über 1,63 Millionen Euro an die Firma Barbian aus Wadern vergeben.

Technisch-gewerbliches Berufsbildungszentrum: Die Heizung des technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrums in St. Wendel muss erneuert werden. Noch werden die Räume über eine Nachtstromspeicherheizung geheizt. Die Stadt St. Wendel plant in direkter Nähe eine neue Sporthalle. Eine gemeinsame Heizzentrale bietet sich da an. Dafür hat der Kreistag einstimmig bei Enthaltung der AfD votiert. Die Investitionskosten werden auf etwa eine Million Euro geschätzt, favorisiert wird eine Holzhackschnitzel- und Gasversorgung.

Gymnasium Wendalinum: Etwa 165 000 Euro werden Dachabdichtungsarbeiten am Gymnasium Wendalinum kosten. Einstimmig hat der Kreistag Landrat Udo Recktenwald ermächtigt, diesen Auftrag zu vergeben. Ebenfalls einstimmig hat das Gremium die Fensterbau- und Türarbeiten für den Neubau des Klassenraumpavillons an dieser Kreisschule beschlossen. Das wird 191 000 Euro kosten.

Digitalpakt Schulen: Die Digitalisierung der Dr.-Walter-Bruch-Schule in Trägerschaft des Landkreises wird ausgebaut. So wird die Bildungseinrichtung mit I-Pads ausgestattet. 260 werden gekauft. Dafür sind 169 000 Euro veranschlagt. Der Investition hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt.

Die Fassade des St. Wendeler Landratsamtes soll sanier werden. Foto: Melanie Mai