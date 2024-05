Einsätze im Landkreis St. Wendel Feuerwehrleute in der Hexennacht mehrfach gefordert

Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Geschäftshaus in der Luisenstraße in St. Wendel gerufen. Eine Überprüfung habe ergeben, dass kein Feuer vorlag, und der Einsatz konnte zügig beendet werden. Eine weitere Herausforderung der Nacht ergab sich durch eine gemeldete Rauchentwicklung auf der A62 zwischen Otzenhausen und Türkismühle, die in der Ortslage Sötern bestätigt wurde. Ein größerer Holzstapel hatte Feuer gefangen und musste von den Löschbezirken Sötern und Eisen gelöscht werden. Die Feuerwehr Freisen sei zusätzlich mit dem Teleskoplader angefordert worden, sei jedoch bei den Löschmaßnahmen nicht benötigt worden. Noch auf der Rückkehr erreichte die Feuerwehr Freisen die Meldung vom Brand einer Hütte auf einem Freizeitplatz in Freisen. „Nach intensiven Löscharbeiten konnte der Brand der Toilettenanlage gelöscht werden. Hierbei gab es keine Verletzten“, resümiert der Sprecher.