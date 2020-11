Bäderkonzept fortgeschrieben : Kreis bezuschusst die Schwimmbäder weiter

St. Wendel Darauf haben sich die Mitglieder des Kreistags in der jüngsten Sitzung verständigt.

Mit 490 000 Euro jährlich unterstützt der Landkreis St. Wendel in diesem und in den beiden kommenden Jahren jeweils die Kommunen, die Schwimmbäder unterhalten. Damit können diese ihre Defizite beim Betrieb verringern. 75 000 Euro bekommt die Gemeinde Freisen für das Weiselbergbad in Oberkirchen, 50 000 Euro Marpingen für das Lehrschwimmbecken in Urexweiler. 60 000 Euro erhält Nonnweiler für Hallen- und Freibad, 155 000 Euro die Gemeinde Tholey für ihr Bad, 150 000 Euro die Stadt St. Wendel für Hallen- und Freibad. Die Zuschusshöhe berechnet sich aus einer Pauschale, abhängig von Art und Größe des Bades, der Zahl der Schul- und Vereinsschwimmer und der sonstigen Besucher. Einstimmig sprach sich der Kreistag für die Fortsetzung des Kreisbäderkonzeptes aus. Das verdeutliche die Solidarität der Kommunen im St. Wendeler Land, betonte Landrat Udo Recktenwald (CDU). Denn über die Kreisumlage beteiligen sich an den Zuschüssen auch die Kommunen, die kein Bäder unterhalten.