Nebentätigkeiten waren genehmigt Neue Erkenntnisse zu Korruptionsvorwürfen in Namborn

In einem offenen Brief in den Namborner Nachrichten hat sich Bürgermeister Sascha Hilpüsch (SPD) an die Menschen in seiner Kommune gewandt und sich zu den Korruptionsvorwürfen gegen zwei Mitarbeiter geäußert. „Aufgrund von zwei anonymen Schreiben (. . .) sind zwei Beschäftigte der Verwaltung mit Korruptionsvorwürfen in Verbindung gebracht worden“, heißt es in dem Bürgerbrief. In einem Fall geht es um die Pflege des Internetauftritts der Gemeinde. Gravierender aber wird der Vorwurf gegen einen leitenden Mitarbeiter der Bauabteilung gewertet.