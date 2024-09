Schiffweiler Korruptionsverdacht: Razzia im Rathaus Schiffweiler

Das Landeskriminalamt und eine spezielle Ermittlungsgruppe der Polizei seien vom frühen Morgen bis abends um fast 18 Uhr mit einem großen Personalaufgebot im Rathaus Schiffweiler gewesen und hätten umfangreiches Material (mehr als 300 Aktenordner sowie Rechner und Archivunterlagen) gesichtet, so der Bürgermeister. Fuchs: „Wir haben die Ermittler mit unserer IT und unserem Kämmerer tatkräftig unterstützt, um die Aufklärung zu beschleunigen.“ Der Verwaltungschef, der frühmorgens an seinem Schreibtisch von der Razzia im Rathaus überrascht wurde, betont, dass nur gegen die eine Person im Rathaus ermittelt werde. Der Mitarbeiter, der seit 2018 im Hochbau der Gemeinde arbeite und als fleißig und zuverlässig gegolten habe, sei bis auf Weiteres von ihm freigestellt worden, teilt der Bürgermeister mit. Die Schlüssel (in Chipform) habe er abgeben müssen.