Kooperationsvereinbarung unterschrieben Netzwerkarbeit wird künftig koordiniert

„Uns geht es darum, Menschen, die in einer ganz schweren Situation sind – weil ihr Leben zu Ende geht –, unterstützend zur Seite zu stehen, damit sie die letzte Phase ihres Lebens in Würde verbringen können“, sagt Gerhard Koepke. Der Vorsitzende des Vereins Christliche Hospizhilfe im Landkreis St. Wendel ist einer der Unterzeichner einer Kooperationsvereinbarung, die das Hospiz- und Palliativnetzwerk im Landkreis St. Wendel auf eine neue Stufe heben soll. Mittel zum Zweck ist dabei die Einrichtung einer Netzwerkkoordination. Am Donnerstagvormittag wurde die Vereinbarung unterzeichnet.