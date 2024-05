Wahl im Landkreis St. Wendel „Ein Bekenntnis zu meiner Partei“

St Wendel · In drei Gemeinden im Landkreis St. Wendel, in denen am 9. Juni keine Bürgermeisterwahl stattfindet, haben sich die amtierenden Rathauschefs trotzdem als Kandidaten für den jeweiligen Gemeinderat aufstellen lassen. Wollen sie ihre Posten etwa loswerden?

31.05.2024 , 16:41 Uhr

Am 9. Juni werden im Landkreis St. Wendel unter anderem die Gemeinderäte und der Stadtrat neu gewählt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow