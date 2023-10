Die schönsten Bauernhäuser im Land Jury schaute sich in Hoof und Roschberg um

In Roschberg hält ein Bus an. Eine Gruppe Frauen und Männer steigt aus und bewegt sich gezielt auf den gegenüberliegenden Hof des Anwesens von Christian Baltes in der Urweiler Straße. Die Landesjury ist wieder unterwegs und nimmt alte Gebäude für den 20. Wettbewerb „Saarländische Bauernhäuser – Zeugnisse unserer Heimat“ unter die Lupe.