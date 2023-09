Kolumne Unsere Woche Weniger Läden, weniger los

Machen wir uns nichts vor: St. Wendel ist zwar eine hübsche und gemütliche Kleinstadt, die immer dann auflebt, wenn Märkte und Feste – und davon gibt es viele – in der Stadt stattfinden. Unter der Woche ist die Stadt aber ziemlich trostlos. Es sind kaum Menschen in den Straßen unterwegs. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Angebot an Einkaufsmöglichkeiten dramatisch abgenommen hat. Der Online-Handel allein kann nicht die Erklärung sein. Was war St. Wendel mal für eine lebendige Einkaufsstadt! Geschäftsinhaber siedeln sich aber nur da an, wo schon etwas los ist und die Kundenfrequenz stimmt. Immer weniger Läden führen dagegen zu immer weniger Läden. Die Spirale dreht sich unweigerlich abwärts.