SZ-Kolumne zum Wochenende Depperter Fan und die Helfer im Stillen

Positive Schlagzeilen macht nach der Winterpause der SV Hasborn. Sportlich jedenfalls. Zwischenmenschlich hat da jemand aus dem Umfeld offenbar mächtig daneben gelegen und seinem Verein beim emotionalen Unterstützen während des Spiels gegen Saar 05 einen echten Bärendienst erwiesen. Und nun stehen die Rot-Weißen wegen eines depperten Anhängers in einem Schlaglicht, in das sie nie rein wollten. Und in das sie auch nicht rein gehören. Denn das ist ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht die Denke des Clubs, des Trainers oder der Spieler. Dennoch muss der Vorfall selbstredend – es geht um rassistische Äußerungen eines Fans – vom Verband untersucht werden. Schön ist das nicht gerade für den Verein. Bleibt nur zu hoffen, dass Spieler und Trainer sich davon nicht beeindrucken lassen und den eingeschlagenen Erfolgsweg auf dem Platz weitergehen.