Kolumne Apropos Die Magie einer heißen Tasse

Ob aromatischer Kräutertee, sanfter Kamillentee oder würziger Chai: Die Möglichkeiten heutzutage sind riesig. In so manchem Teeregal passiert mehr als im eigenen Liebesleben. „Sweet Kiss“, „Kleine Sünde“ und „Frecher Flirt“ lassen nur erahnen, welche verführerischen Mischungen sich hinter der Verpackung verstecken. Halten die Teenamen, was sie versprechen? Alleine auf der Couch folgt die Ernüchterung. Wo ist die auf der Schachtel angepriesene „Heiße Liebe“? Mit gespitzten Lippen wird der erste Schluck genippt. Ich ziehe meine Kritik zurück: Heiß wird es, aber auf ganz andere Art. Das kochende Wasser trifft im Mund auf Gaumen und Zunge. Und alles, was ich denke, ist: „Han ich mir die Schnüss verbrannt.“