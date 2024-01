Kolumne Unsere Woche Bitte mehr Umweltschutz!

Der Januar ist für viele Menschen eine Zeit des Neuanfangs. Ein Monat, in dem mittels guter Vorsätze Veränderungen für das neue Jahr angestoßen werden sollen. Laut einer Umfrage von Statista wollen 51 Prozent der Befragten 2024 mehr Geld sparen, 48 Prozent mehr Sport treiben und 46 Prozent sich gesünder ernähren. Mehr für die Umwelt tun wollen hingegen nur 22 Prozent. Mich persönlich stimmt das nachdenklich. Haben doch die vergangenen Tage, gerade auch in unserem Landkreis wieder gezeigt, wohin unser derzeitiger Umgang mit der Erde und ihren Ressourcen zwangsläufig führt. Über Tage regnete es in Sturzbächen, Gewässer traten über ihre Ufer, Keller und Straßen wurden geflutet. Die Häufung von Extremwetter-Ereignissen hängt direkt mit dem Klimawandel zusammen. In Klima-Modellierungen konnten die Forscher des Weltklimarates außerdem nachweisen, dass die Intensität dieser Extremwetter-Ereignisse zunehmen wird. Es gilt also, unseren CO₂-Ausstoß endlich radikal zu beschränken.