Wochenkolumne der St. Wendeler SZ- Redaktion : Geschäftsidee für die nächste Session

St. Wendel Was salzige Heringe und der Donnerstag mit dem politische Aschermittwoch zu tun haben. Und wo SZ-Redakteur Thorsten Grim künftig Geld kassieren will.

Heringe und Konter-Biere gegen den Kater sowie politische Reden, in denen die Mitbewerber um die Wählergunst mal so richtig eins übergebraten bekommen – das ist der politische Aschermittwoch. Wenngleich der auch mal donnerstags über die Bühne gehen kann, wie bei der CDU in Freisen. Hier sollen übrigens die eingelegten Heringe, so hört man zumindest, nicht so salzig gewesen sein wie bei den roten Konkurrenten, die in Oberlinxweiler zusammenkamen. Dort wiederum soll der Getränkeverkauf besser gelaufen sein. Wegen des Fisches oder doch wegen der teils argen Verspätung der geladenen Prominenz? Das ist unklar und wird hier nicht aufzulösen sein. Jedenfalls sind die Narrekäpp wieder eingemottet, ist die fünfte Jahreszeit vorbei. Sie endete mit tollen Umzügen, die vor allem an Rosenmontag bei strahlendem Sonnenschein über die Straßen gingen – oft vor Rekordkulissen. Es hat eben doch etwas gefehlt in den Corona-Jahren. Was nicht gefehlt hat, sind die Wildpinkler, die unseren Parkplatz am Fastnachtssonntag wieder einmal als Freiluft-Klo genutzt haben. Vielleicht stellen wir im nächsten Jahr einfach einen Toilettenwagen auf und kassieren ordentlich ab.