Die tägliche SZ-Kolumne Mach’s gut, Andi, und vielen Dank

Ich bin vom FCS, blau-schwarz ist unser Dress. Doch angefangen hat alles in Rot und in der Pfalz: 1. FC Kaiserslautern gegen den VfL Bochum hieß die erste Bundesligapartie, die ich in meinem Leben live im Stadion gesehen habe. Irgendwann Anfang der 80er-Jahre war das, als Hans-Peter Briegel, die Walz aus der Pfalz, noch für die Roten Teufel kickte. Spielte der Neunkircher Stefan Kuntz damals schon für den VfL? Ich weiß es nicht mehr. Was ich aber weiß: Zu jener Zeit kickte Andi Brehme bereits auf dem Betze – nach einem erfolgreichen ersten Profi-Jahr beim 1. FC Saarbrücken war Brehme zur Saison 1981/82 in die Pfalz gewechselt. Was ab 1990 rückblickend verziehen war, schließlich hatte uns der gebürtige Hamburger per verwandeltem Elfer zum Weltmeistertitel geschossen. Das machte ihn bereits zu Lebzeiten unsterblich. In Erinnerung blieb mir auch das DFB-Pokalfinale 1996 gegen den Karlsruher SC, das mit einem 1:0 und dem Titel endete. Ein Absteiger als Pokalsieger. Nur wenige Tage vor dem Triumph im Berliner Olympiastadion musste Brehme nämlich mit Kaiserslautern – nach einem 1:1 in Leverkusen am letzten Spieltag – den bitteren Gang in die 2. Liga antreten. Wie sich nach dem Schicksalsspiel Bayer-Stürmer Rudi Völler und Brehme weinend in den Armen lagen, hat sich in mein Fußball-Gedächtnis gebrannt. Unvergessen bleiben auch Brehmes Sprüche, mit denen er qualitativ mit Andy Möller mithalten konnte. Beispiele? „Das Unmögliche möglich zu machen wird ein Ding der Unmöglichkeit“ oder „Von der Einstellung her stimmt die Einstellung“ oder auch „Wenn der Mann in Schwarz pfeift, kann der Schiedsrichter auch nichts mehr machen“. Nun hat der Mann in Schwarz Brehmes Spiel abgepfiffen. Viel zu früh und ohne in die Verlängerung zu gehen. Mach’s gut Andi. „Ich sage nur ein Wort: Vielen Dank!“