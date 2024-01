Kolumne Unsere Woche Position beziehen? Nein danke!

Deutschland diskutiert über ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Also zumindest die Politik. Das Bekanntwerden eines Geheimtreffens von AfD-Politikern, Rechtsextremisten und finanzstarken Unternehmern in einem Hotel am Lehnitzsee hat die Debatte neu entfacht. Immerhin haben die dort Anwesenden über nichts geringeres als einen „Masterplan“ zur Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland beraten. Das geht aus Recherchen hervor, die das Netzwerk Correctiv in dieser Woche veröffentlichte. Nun spricht auch Bundeskanzler Olaf Scholz von einem „Fall für unseren Verfassungsschutz“, wie er auf der Plattform X (ehemals Twitter) vermeldete.