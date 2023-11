Kolumne Unsere Woche Das Problem an der Wurzel packen

Sagen wir es so: Meine Zeit in der St. Wendeler Lokalredaktion, die ich bis Januar als Volontärin unterstützen werde, hätte besser anfangen können. Gleich am ersten Tag vermeldete die Anzeigetafel am Saarbrücker Hauptbahnhof nämlich: „RE 3 über St. Wendel fällt aus“. Grund dafür war ein Erdrutsch im Landkreis Bad Kreuznach.