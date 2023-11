Kommentar zur ausstehenden Ertüchtigung der Bahnhofshalle in der Kreisstadt St. Wendel darf nicht auf dem Abstellgleis landen

Keine Frage: Die Sicherheitspartnerschaft für den St. Wendeler Bahnhof besteht nicht nur auf dem Papier, sondern wird seit 20 Jahren auch mit Leben gefüllt. Dementsprechend gab es reichlich Lob aller Beteiligten – Stadt, Deutsche Bahn, Bundespolizei, Landespolizei. Und zudem das eindeutige Signal, dass man daran festhalten wolle. In anderer Sache jedoch blieb das eindeutige Signal aus. Schon seit einigen Jahren wartet die Stadt St. Wendel auf den Impuls, dass das Empfangsgebäude saniert, der Bahnhof barrierefrei gestaltet wird. Ihrerseits möchte die Kreisstadt die Bahnhofstraße und das Bahnhofsumfeld neu gestalten. Dabei soll auch die Unterführung in Richtung Gleis fünf, die bei so manchem Passanten Unbehagen auslöst, verschwinden. Das wäre der Moment, in dem auch die Bahn tätig werden sollte oder sogar müsste.