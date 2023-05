Kolumne Unsere Woche Sonne, Camping, eine Heldin

Vielleicht steigt bei dem ein oder anderen mit Blick in den strahlend blauen Himmel auch die Lust, mal wieder zu verreisen. Wobei wir im St. Wendeler Land ja selbst ein Urlaubsziel sind. Das ist diese Woche nochmal deutlich geworden, in der gleich zwei Campingplätze Thema waren. Der eine soll erst noch in der Gemeinde Tholey entstehen, der andere mit langer Tradition am Bostalsee startet in eine neue Ära. Nach mehr als 40 Jahren wird die Anlage zum Jahreswechsel privatisiert. Von einem saisonalen Betrieb ist die Rede. Für Touristen, die den Platz besuchen, ist das nichts Außergewöhnliches. Aber für die Dauercamper bedeutet diese Entscheidung Ungewissheit und Sorge. Haben sie sich doch über Jahre ein lieb gewonnenes Idyll aufgebaut. „Im Herzen sind wir Camper“ heißt es auf der Homepage des neuen Betreibers, der Camping Lodge AG. Vielleicht bedeutet das auch, dass am Ende eine gute Lösung gefunden werden kann – für Dauergäste und Urlauber.