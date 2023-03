Energie-Reserve Dampfwolken aus den Kühltürmen

Dann doch lieber Atomstrom? Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Denn in einem solchen entstehen zwar keine Rauchgase, aber wohin mit den verbrauchten Brennstäben? Die will nämlich niemand hinter seinem Häuschen vergraben wissen – etwas spitz formuliert. Was ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden sollte: Auch Atomkraftwerke haben riesige Kühltürme, aus denen dicke Wolken aufsteigen und schlechtes Wetter fabrizieren. Aber immerhin nicht im Saarland. Und am 15. April werden sie eh abgeschaltet. Indes laufen die Kohle-Kraftwerke munter weiter.