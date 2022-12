Kolumne Unsere Woche : Warum kein Stern aufs Trikot kommt

Das Spiel ist aus. Abpfiff!

Aus, aus, das Spiel ist aus! Nee, ich rede nicht von... Sie wissen schon. Sondern von der Abstimmung, welcher Weihnachtsmarkt denn nun der beste im Westen Deutschlands ist. Und nun weiß alle Welt, was den St. Wendlern schon immer klar war: es ist ihrer. Ein schöner Erfolg für alle, die seit Jahren daran mitwirken und eine tolle Anerkennung für die Stadt. Eigentlich müsste es dafür einen Stern aufs Trikot geben – oder nein, das war ja was anderes. Eine Sportart glaub ich, über die ich mich an dieser Stelle nicht mehr auslassen möchte. Ausgeschieden! aus dem Rennen um den besten Deutschlands sind indes die Weihnachtsmärkte in Städten wie Koblenz, Mainz oder Trier. Jedenfalls können die St. Wendeler Marktchefin Leonie Paqué und Bürgermeister Peter Klär mit diesem Pfund wuchern. Vor allem bei qualitativ hochwertigen Händlern und Schaustellern, um sie für den St. Wendeler Weihnachts- und Mittelaltermarkt zu begeistern – und somit die hohe Qualität zu halten oder sogar noch weiter zu erhöhen. Denn die führt ja letztlich dazu, dass bis zu einer halben Million Menschen den Markt besuchen. Da sollte sich auf jeden Fall etwas verkaufen lassen. Das zu wissen, ist in diesen Zeiten Gold wert für die Händler. Toll ist die Wahl auch für die St. Wendler selbst. Sie dürfen stolz auf ihren Markt und ihre Stadt sein. Und es hilft wohl auch, das viele Treiben in den Gassen zu verkraften. Und Händlerschaft und Gastronomen? Auch sie profitieren. Denn nicht wenige der Marktbesucher werden abseits der Stände einkehren wollen. Und sonst, war da noch was? Nicht, dass ich wüsste. Abpfiff!