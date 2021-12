Kolumne Unsere Woche : Schnee vertreibt Corona

Ich schreibe nicht gerne übers Wetter. Und ich rede auch nicht gerne übers Wetter. Aber in dieser Woche, war es mir ganz lieb, dass es mal was übers Wetter zu reden und zu schreiben gab. Wenn auch etwas ganz Normales für diese Jahreszeit: Es hat zum ersten Mal in diesem Winter (kalendarisch hat er noch gar nicht begonnen) in der Region geschneit.