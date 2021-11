Kolumne Unsere Woche : Rabimmel, Rabammel, Rabumm

Martinsumzüge sind etwas Besonderes für die Kinder. Gerade in Zeiten der Pandemie, findet unser Autor.

Was hab ich diese Woche in sozialen Netzwerken nicht alles gelesen. „Unverantwortlich“, „Fahrlässig“, „Kindeswohlgefährdung“. Bezug nahmen diese Anschuldigungen auf die Martinsumzüge, die trotz steigender Corona-Zahlen auch in zahlreichen Kommunen des St. Wendeler Landes stattfanden.

Ja, klar, Massenveranstaltungen sind Infektionstreiber, aber lassen wir die Kirche mal im Dorf: Wenn junge Erwachsene in Diskotheken ohne Maske und Abstand feiern dürfen, Fußballstadien zum Bersten gefüllt sind und sich einige nicht einmal beim Einkaufen zum Einhalten der simpelsten Hygienemaßnahmen im Stande sehen, wer sind wir, den Kindern in unserer Gesellschaft das kleinste bisschen Glück zu verwehren. Kinder wurden in der Pandemie lange am wenigsten beachtet, obwohl sie für die Corona-Situation am wenigsten können und durch die Kontaktbeschränkungen sowie Schul- und Kita-Schließungen besonders hart getroffen wurden. Die meisten von uns erinnern sich wohl noch daran, wie aufregend und schön es war, mit der selbstgebastelten Laterne mit Eltern und Freunden singend zum Martinsfeuer zu wandern und dabei Martinslieder zu singen.