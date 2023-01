Kolumne Apropos über ein besonderes Kaffee-Experiment in der Redaktion : Unfreiwilliges Kaffee-Experiment

Kolumne Apropos über ein besonderes Kaffee-Experiment in der Redaktion

Ein unaufmerksamer Griff ins Supermarktregal sollte zu interessanten Erkenntnissen führen.

Was soll ich sagen? Ich musste handeln, schnell handeln. Die Kaffeedose war leer und ich konnte und wollte mir den nächsten Morgen ohne das Power-Getränk nicht vorstellen. Daher hielt ich auf dem Weg in den Feierabend am Supermarkt. Es schien wohl überall Kaffeenot ausgebrochen zu sein, denn es war einiges los. Flotten Schrittes ging es hinein, ein Griff ins Regal und ab zur Kasse. Geschafft.