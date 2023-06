Kolumne Apropos Eine Hymne auf das endlose Schnaufen

Mal im Ernst: Könnte es einen besseren Anlass geben, das gemütliche Sofa zu verlassen, um stattdessen schweißgebadet und keuchend durch die Gegend zu rennen? Wohl kaum. Und eines kann ich Ihnen versprechen: Es wird sich lohnen! Ist der Muskelkater der ersten Joggingrunde überstanden, fängt der Spaß an. Garantiert! Plötzlich gleicht jeder Schritt einem Sieg gegen den inneren Schweinehund. Unsere Füße tragen uns über Strecken hinweg, die wir zuvor für unüberwindbar hielten. Das Gefühl der Freiheit ist so grenzenlos, wie die Kilometer, die wir bereit sind zu bewältigen. Also, schnüren Sie Ihre Sportschuhe, legen Sie Ihre Fitnessuhr an und streifen Sie ihr Funktionsshirt über.