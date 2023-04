Kolumne apropos Das muss mal laut gesagt werden

Er ist eine Erscheinung unserer modernen Gesellschaft, der Lärm. Er ist meist unangenehm, kann krank machen. Da er so allgegenwärtig ist, neigen wir dazu, ihn als gegeben hinzunehmen, nehmen ihn oftmals gar nicht wirklich wahr. Das geht mitunter so weit, dass einige Menschen seine Abwesenheit als unangenehm empfinden, eine Art lärmende Stille sozusagen. Warum dieser Vortrag über Lärm? Am letzten Mittwoch im April, heute also, ist der internationale Tag gegen Lärm, an dem auf die negativen Folgen der Dauerbeschallung in den heutigen Gesellschaften aufmerksam gemacht werden soll.