Kolumne Apropos : Die Wahrheit liegt im Magneten-Test

Führende Facebook-Wissenschaftler haben herausgefunden, was es mit den Corona-Impfungen tatsächlich auf sich hat. TOLL!

Ja, aber durchaus faktisch bewiesen! Durch den idiotensicheren Magneten-Test. In dieser wissenschaftlichen Facebook-Runde haben die selbst-studierten Immunologen nämlich den Beweis erbracht, dass durch die Corona-Impfung große Mengen an Graphen verabreicht werden. Graphen – werden Sie fragen? Ja Graphen, eine Modifikation des Kohlenstoffs. Das spritzen „die da oben“ uns nämlich in die Arme – das ist Fakt. Das haben die Enthüllungs-Facebooker nämlich mithilfe des Magneten–Tests mehrfach bewiesen. Zugegeben, es braucht einen starken Magneten, aber dann ist das Ergebnis eindeutig – die Probanden spüren ein Kribbeln an der Einstichstelle, und die Härchen sträuben sich. Eindeutiger können Beweise nicht sein.