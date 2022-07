Gedanken zum schönsten Tag im Leben : Der schönste Tag im Leben

Foto: Robby Lorenz

Was haben Christian Lindner und meine Schwester gemeinsam? Sie haben sich am selben Ort das Ja-Wort gegeben. Glauben Sie nicht? Ist aber wirklich so. Liegt allerdings ein paar Jahre – eher Jahrzehnte – zurück, und der Unterschied ist, es gab keine Straßensperrungen, keinem Personenschutz.