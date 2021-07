Von Harry Potter, Pippi & Co. : Ist Harry Potter die neue Pippi?

Welche Lieder, Filme und Bücher wird man in 50 Jahren noch kennen? Das fragt sich SZ-Redakteurin Melanie Mai.

Wird es je wieder einen Sänger wie Elvis geben? Den man auch heute, fast 44 Jahre nach seinem Tod, noch immer kennt, noch immer verehrt? Dessen Lieder immer noch fast jeder mitsingt, werden sie im Radio gespielt. Wird es je wieder einen Film wie „Casablanca“ geben, der zwar noch in Schwarz-Weiß gedreht wurde, aber aus dem heute immer noch zitiert wird? Wird es je wieder Schauspieler wie James Dean oder Marilyn Monroe geben, die zwar gar nicht so viele Filme gedreht, sich aber ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben?

Als ich in dieser Woche las, dass der Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in wenigen Wochen seinen 20. Geburtstag feiern wird, da wusste ich es. Hier lege ich mich fest. Auch in 30 Jahren werden die Kinder und Erwachsenen noch in die Welt von Hogwarts eintauchen wollen. Egal ob dank der Filme oder der Bücher.