Körperverletzung in St. Wendel : Mehrfach ins Gesicht geschlagen

Körperverletzung in St. Wendel

St Wendel Ein junger Mann ist am verganegenen Freitag, 20. August, vor einer St. Wendeler Shishabar mehrfach ins Gesicht geschlagen und dadurch verletzt worden. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt wurde der Mann gegen 23.20 Uhr von einem oder zwei Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Hinweise an die Polizei, Telefon (0 68 51) 89 80 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de.