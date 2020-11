Strick-Bar beim Kneipp-Verein : Wenn Stricken süchtig und den Kopf frei macht

Maria Samstag zeigt im Kneipp-Treff in St. Wendel Selbstgestricktes. Foto: Melanie Mai

St. Wendel Maria Samstag aus Urweiler ist Vorsitzende des St. Wendeler Kneipp-Vereins und bietet so manchen Handarbeits-Kurs an.

Maria Samstag liebt Wolle. In allen Variationen. Nur gute Qualität muss es sein. „Wolle ist nicht gleich Wolle“, sagt sie. Alpaka-, Schaf- oder Merinowolle verarbeitet sie gerne. Und gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn es um Seide geht, die sie in ihren Handarbeiten verarbeitet. „Bei feinem Garn hat man auch ein feines Endprodukt“, so die 61-Jährige. Und ein Seidenanteil in den Strümpfen oder Schals, „das ist ein Gedicht auf der Haut“.

Ihre selbstgestrickten Socken fühlen sich angenehm weich und zart an. Da ist kein Kratzen mehr zu spüren. „Wenn ich schon 16 Stunden an einem Paar Socken stricke, dann will ich mir damit auch was gönnen“, begründet Samstag, dass die Wolle ausschlaggebend ist. Ein Grundsatz, den sich auch den Teilnehmern der Strick-Bar und des Handarbeitszirkels beim Kneipp-Verein vermittelt. Die Kneipp-Geschäftsstelle leitet sie seit neun Jahren, acht Jahre davon gibt es auch die Strick-Bar. Hier treffen sich handarbeitsbegeisterte Damen – Männer sind zwar auch willkommen, aber die lassen sich kaum bis gar nicht blicken. Auch Nachwuchs sei willkommen, sind die Damen, die jeweils am zweiten Dienstag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr vorbeikommen, zwischen 55 und 80 Jahre alt. „Sollte Interesse bestehen, könnten wir auch einen Termin am Abend anbieten“, so Samstag.

Info Serie mit dem Kneipp-Verein St. Wendel 80 bis 90 Kurse finden sich im Jahresprogramm des St. Wendeler Kneipp-Vereins, dem 1600 Mitglieder angehören. Diese widmen sich den fünf Kneipp’schen Elementen: Wasser, Bewegung, Ernährung, Pflanzenheilkunde und Lebensordnung. Zur Lebensordnung zählt Maria Samstag, die Vorsitzende des Kneipp-Vereins die Kreativität. Diese entdecken zahlreiche Männer und Frauen in diesen Corona-Zeiten wieder für sich. Sie haben einfach Zeit, um zu häkeln, zu stricken, zu filzen oder zu töpfern. Der Kneipp-Verein und die Saarbrücker Zeitung wollen daher kreative Kurse aus dem Angebot des Vereins in einer Serie vorstellen. In loser Folge geht es um Möglichkeiten der Beschäftigung. Die Geschäftsstelle des Kneipp-Vereins befindet sich in St. Wendel in der Tholeyer Straße 52. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer (0 68 51) 7 09 33, mail info@kneippverein.de. Aufgrund der aktuellen Rechtsverortnung, wonach zum Schutz der Bevölkerung alle nicht notwendigen Kontakte unterbleiben sollen, um die Corona-Infektionsketten zu unterbrechen, setzt der Kneipp-Verein St. Wendel alle laufenden Kurse und Veranstaltungen zunächst bis zum 30. November aus. www.kneippverein.de

Schließlich sei Handarbeit wieder im Kommen. Gerade die Jüngeren seien es, die beispielsweise Figuren häkelten. Das ist aber nicht so das Ding von Maria Samstag. „Dafür habe ich nicht die Geduld“, sagt sie. Vielmehr sei für die Urweilerin das Stricken eine Art Meditation: „Damit komme ich runter.“ Der Kopf werde frei. „Weil ich mich auf eine Sache konzentrieren muss und trotzdem meine Gedanken weiterspinnen kann.“ Aber sie warnt auch mit einem Lächeln auf den Lippen: „Vorsicht, Stricken kann süchtig machen.“

Bei ihr persönlich fing es ganz harmlos an. So mit Mitte 20, als sie Pullover und Westen für ihre Kinder strickte. Aus Kostengründen, wie sie sagt. Das habe schnell gut geklappt. Also wagte sie sich an Strümpfe heran, die strickt sie heute noch leidenschaftlich gerne. Mit fünf Nadeln, zuerst den Schaft, dann die Ferse. Das Schöne dabei: „Strümpfe kann man überall stricken.“ Im Zug, beim Arzt, im Auto, beim Kaffeekränzchen. Und: Selbstgestrickte Strümpfe seien originelle Geschenke, die gut ankämen.

