Handball-Saarlandliga der Männer Die Bullen verpennen die ersten zehn Minuten komplett

Eine simple Grundregel in allen Sportarten heißt: „Never change a running system“ (Verändere niemals ein funktionierendes System). Die Handballer des HC St. Ingbert-Hassel nahmen sich das im Saarlandliga-Duell mit den Black Bulls Alsweiler zu Herzen. Der HC vertraute am Samstag auf eine taktische Maßnahme, die schon in der Vergangenheit zum Erfolg führte und auch diesmal früh Klarheit beim 45:34 (24:16)-Heimsieg schaffte.