Freizeit und Kultur Weil Gesang die Gemeinschaft fördert

Mit einem festlichen Jubiläumsgottesdienst hat der katholische Kirchenchor St. Remigius Bliesen sein 150-jähriges Bestehen im Bliestaldom gefeiert. Dekan Klaus Leist zelebrierte die Messe. Die musikalische Umrahmung leistete natürlich der Kirchenchor St. Remigius selbst, verstärkt durch den Kirchenchor St. Anna aus St.-Wendel-Alsfassen und durch den Kirchenchor Heilige Familie aus Winterbach. Außerdem unterstützten Sophie Zimmermann, Georg Bild, Uwe Leismann, Johannes Leismann, Jule Ritterbusch, Martina Haßdenteufel und Hans Jakob Trost den Chorgesang an der Orgel, der Trompete, der Violine und dem Violoncello und sorgten so für eine ausgesprochen konzertante Aufführung. Die Gesamtleitung lag in den Händen von Michael Klein, der als Kirchenmusiker, Organist und Chorleiter der Pfarrgemeinschaft vielen bekannt sein dürfte.