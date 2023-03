Polizei sucht Zeugen Kind bei Unfall in Urweiler verletzt

Urweiler · Ein elfjähriges Kind wurde bei einem Unfall am späten Samstagnachmittag so schwer verletzt, dass es in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie die Polizei St. Wendel berichtet, kam es auf der Hauptdurchgangsstraße von Urweiler zu einer Kollision zwischen dem Pkw eines 58-Jährigen und dem Kind.

26.03.2023, 16:17 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder