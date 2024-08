Interview Kevin Quint Er will Menschen nicht voreilig verurteilen

Er hat einen Grammy, nahm einen Song mit Madonna auf und freute sich über Nummer-eins-Chartplatzierungen in den USA. Gleichzeitig stehen Haftstrafen und eine Begnadigung von Donald Trump in seinem Lebenslauf. Die Rede ist vom Rapper Lil Wayne. Er arbeitet nun mit Kevin Q, einem Rapper aus Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld), zusammen. Kevin Quint, wie er mit vollem Namen heißt, veröffentlicht am 6. September nicht nur sein neues Album „Empire Kingdom“, sondern auch einen gemeinsamen Song mit Lil Wayne – „Blasphemie“. Im SZ-Gespräch verrät Kevin Quint, wie es dazu kam.