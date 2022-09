Polizei sucht Zeugen : Kennzeichen von zwei Autos in Tholey geklaut

Foto: dpa/Carsten Rehder

Tholey Die Kennzeichen von zwei Autos haben Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Römerallee in Tholey geklaut.

Das meldet die Polizei. An einem roten Peugeot und an einem roten Hyundai wurden jeweils das vordere und hintere Kennzeichenschild samt den Halterungen abmontiert und entwendet. Beide Fahrzeuge waren auf einem öffentlichen Parkplatz in der Römerallee geparkt.