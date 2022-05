Der Vorplatz bindet die neue St. Wendeler Dreifeld-Sporthalle an die Straße Am Sportzentrum an. So war es geplant. Seit diesem Dienstag steht fest, dass die Sporthalle doch nicht gebaut wird. Zu groß waren die jüngsten Kostensteigerungen – und ein Ende des Preisschubs ist nicht absehbar. Foto: Entwurf/Architekturbüro asp