Inzidenz sinkt erneut : Keine neuen Corona-Fälle im St. Wendeler Land

Foto: dpa/Matthias Balk

St Wendel Das Gesundheitsamt im Landkreis St. Wendel hat am Montag keine neuen Corona-Fälle im St. Wendeler Land gemeldet. Wie das Landratsamt der Kreisstadt mitteilt, sank die Sieben-Tage-Inzidenz damit am zweiten Tag in Folge und liegt aktuell bei 6,9. Am Sonntag hatte sie noch bei 9,2, am Samstag gar bei 10,4 gelegen.

3370 Personen im Landkreis St. Wendel haben sich demnach seit Beginn der Pandemie mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert, 3185 Personen gelten inzwischen als genesen. Die Infektionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Gemeinden im Landkreis. 231 Corona-Fälle wurden in Freisen registriert, 386 in der Gemeinde Marpingen und 247 in Namborn. 379 Infektionen gab es in Nohfelden, 310 in Nonnweiler, 235 in Oberthal, 489 in Tholey und 1030 in St. Wendel.