Disco „Flash“ in St. Wendel : Katja Krasavice kündigt bei Konzert im Saarland Mega-Überraschung an

Katja Krasavice überzeugt ihre Fans bei ihrem Konzert in der Diskothek Flash in St. Wendel und macht eine „Riesenankündigung“ (5. März 2023). Foto: FLASH St.Wendel PGO GmbH/Dominique Floreani

Update St. Wendel Katja Krasavice ist aktuell eine der erfolgreichsten Künstlerinnen und Rapperinnen Deutschlands. Bei ihrem Konzert in St. Wendel hat sie jetzt eine Riesenüberraschung angekündigt – war dann allerdings sehr schnell wieder von der Bühne verschwunden.

500 Millionen Streams auf Spotify und Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) – Katja Krasavice ist die Personifizierung der „schönen neuen Influencer-Welt“: Mit 18 Jahren startet sie ihren eigenen YouTube-Kanal. Fünf Jahre später unterschreibt sie einen Plattenvertrag bei einem weltweit marktführenden Musiklabel. Frei nach dem Motto „sex sells“ erreichen alle ihre Alben in Deutschland Platz eins. Ob „Boss Bitch“, „Eure Mami“ oder „Pussy Power“, Katja Krasavices Musik strotzt nur so vor sexueller Freizügigkeit.

Das ruft erwartungsgemäß auch Kritiker auf den Plan: Knappe Outfits und mehrere Schönheitsoperationen sorgen für ein zugespitzt extravagantes Auftreten der 26-Jährigen. Selten hat eine Konzertankündigung auf dem Facebook-Kanal der Saarbrücker Zeitung so hohe Wellen geschlagen, wie der Auftritt von Katja Krasavice am 4. März im „Flash“ in St. Wendel . Für Geschäftsführer Tim Sicks ist ihr Auftritt ein absoluter Volltreffer: „Wir haben früh gemerkt, dass sie polarisiert und uns um eine Show gekümmert“.

Katja Krasavice in St. Wendel: „Riesenankündigung“ bei Konzert im „Flash“

Pünktlich um 22 Uhr öffnet der Club in der saarländischen Provinz seine Pforten für die Krasavice-Fans. Bis der deutsche Mega-Star seinen Weg auf die Bühne im „Flash“ findet, vergeht jedoch noch einige Zeit. Sonntagnacht um 1.30 Uhr geht es schließlich los: Unter dem frenetischen Jubel der Disco-Gäste und in gewohnt freizügiger Manier, legt die Rapperin mit dem Titel „Million Dollar A$$“ einen stimmungsvollen Start hin.

Zur Überraschung der knapp 2000 Besucher im proppenvollen Club unterbricht die Sängerin ihre Show, um die Fans auf eine „Riesenankündigung“ einzustimmen. „Morgen wird so krank, ich bin mega aufgeregt“. Die Nervosität ist der Rapperin deutlich anzumerken, doch um was für eine Überraschung es sich handelt, verrät die Sängerin nicht. Insider vor Ort vermuten, dass die DSDS-Jurorin die Veröffentlichung eines neuen Albums ankündigen wird. Diese Vermutung bestätigte sich dann am Sonntag um 12 Uhr: Auf Instagram verkündete Krasavice da ihr viertes Album „Ein Herz für Bitches“, das am 1. September 2023 erscheinen soll.