„Boss Bitch“ in St. Wendel Katja Krasavice im Saarland – „Gigantische Stimmung“ und Mega-Überraschung bei Konzert

Zur Überraschung der knapp 2000 Besucher im proppenvollen Club unterbricht die Sängerin ihre Show, um die Fans auf eine „Riesenankündigung“ einzustimmen. „Morgen wird so krank, ich bin mega aufgeregt“. Die Nervosität ist der Rapperin deutlich anzumerken, doch um was für eine Überraschung es sich handelt, verrät die Sängerin nicht. Insider vor Ort vermuten, dass die DSDS-Jurorin die Veröffentlichung eines neuen Albums ankündigen wird. Diese Vermutung bestätigte sich dann am Sonntag um 12 Uhr: Auf Instagram verkündete Krasavice da ihr viertes Album „Ein Herz für Bitches“, das am 1. September 2023 erscheinen soll.