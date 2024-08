Braunacht in St. Wendel Finale der Braunacht steigt in St. Wendel

Wie die Sprecherin mitteilt, können auch hier die drei speziell für die Braunacht gebrauten Biere auf dem Schlossplatz und in der St. Wendeler Gastronomie verkostet werden. „Die Besucher küren per Voting auch in diesem Jahr wieder ihr Lieblingsbier“, erläutert die Sprecherin. Das Gewinnerbier der Braunacht 2023 – das Karlsberg Dunkles Kellerbier – ist derzeit in limitierter Auflage in der Gastronomie zwischen Mosel und Rhein erhältlich.