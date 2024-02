Kappensitzung in Hasborn-Dautweiler Zuckerpuppen und ein Bürgermeister als Influencer

Kaplan Christian Kossmann erzählte in der Bütt auf humorvolle Art und Weise über die katholische Kirche, die Bibel und das Leben eines Geistlichen. So musste manch einer schmunzeln bei der Erinnerung an den groß angelegten Parkplatz vor Tholey, der eigens für die vielen Touristen gebaut wurde, die ja die Richter-Fenster der Tholeyer Abtei besuchen sollten. Der Ansturm hält sich bekanntermaßen bis heute in Grenzen, so der Redner.