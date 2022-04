Bild des Monats : Spaß im Wasser überzeugte die Jury

St Wendel „Bild des Monats“-Sieger vom März steht fest.

Mehr als 70 Fotos reichten die SZ-Leser im März beim Wettbewerb „Bild des Monats“, den die Saarbrücker Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub Tele Freisen und der Bank 1 Saar in St. Wendel ausrichtet, ein. Am Ende siegte das Leserfoto von Jutta Hassenteufel zum Thema Wasser. „Dass Wasser auch Spaß bedeuten kann, zeigt dieses Foto: eine Abkühlung im Sommer mitten in der Stadt“, begründet dies Franz Rudolf Klos vom Fotoclub als Jury-Sprecher.