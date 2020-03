Rückkehrerin aus dem Ski-Urlaub : Junge Frau aus Freisen vermutlich erster Corona-Fall im Kreis

Freisen Erster Corona-Fall im Landkreis St. Wendel. Das Ergebnis des Bestätigungstest gibt es am Montagmorgen.

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Corona-Virus auch im Landkreis St. Wendel auftaucht. Jetzt ist es wohl passiert. Denn wie ein Sprecherd des St. Wendeler Landratsamtes am Sonntagabend mitteilte, wurde dem Gesundheitsamt in St. Wendel am späten Sonntagnachmittag von der Virologie des Homburger Uni-Klinikums ein positives Testergebnis auf Corona mitgeteilt. „Aktuell läuft allerdings noch ein Bestätigungstest“, erklärte der Sprecher des Landratsamtes. Bei dem Verdachtsfall handelt sich demnach um eine junge Frau aus der Gemeinde Freisen. Sie war Rückkehrerin aus dem Skiurlaub in St. Ulrich in Südtirol. „Seitens des Gesundheitsamtes wurden umgehend alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege geleitet“, erklärte der Sprecher. Das Ergebnis des Bestätigungstests wird Montagmorgen erwartet. Dann werde die Öffentlichkeit auch über mögliche Konsequenzen informiert.