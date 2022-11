Hofgut Menschenhaus : IG Metall ehrt Jubilare aus den Kreisen St. Wendel und Neunkirchen: „Sie haben unsere Geschichte mitgeschrieben“

Neunkirchen/St Wendel Mit einer gemeinsamen Feier im Hofgut Menschenhaus hat die IG Metall Neunkirchen jetzt ihre diesjährigen Jubilare geehrt. 305 Mitglieder aus den Kreisen St. Wendel und Neunkirchen wurden für die 25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- oder gar 75-jährige Zugehörigkeit „zu ihrer Gewerkschaft“ ausgezeichnet und geehrt, wie ein Sprecher der Gewerkschaft mitteilt.

Jörg Caspar, der erste Bevollmächtigte, würdigte in seiner Jubilarrede im Namen des Ortsvorstands die enge und intensive Verbundenheit der Jubilare mit ihrer Gewerkschaft: „Dafür, dass Ihr alle im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sehr viele Herausforderungen mit uns angepackt und bewältigt habt – übrigens im Interesse aller Beschäftigten – möchte ich Euch im Namen unserer IG Metall ganz herzlich Danke sagen, ebenso für Euren Beitrag für Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft.“ Stellvertretend für alle Geehrten nannte Caspar „Rekord-Jubilar“ Josef Hinsberger, der seit stolzen 75 Jahren Gewerkschafter ist, sowie Josef Backes, Manfred Gebhard, Erwin Jochum, Erhard Klaushofer, Lothar Mohr, Werner Stumm, Kurt Thome und Georg Wagner (alle 70 Jahre in der IG Metall). Die Genannten hätten „Gewerkschaftsgeschichte mitgeschrieben und mitbegleitet“ in den unterschiedlichsten Funktionen in der IG Metall.