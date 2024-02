Grill-Wettbewerb am 4. Mai mit prominenter Jury Starkoch ist „Feuer und Flamme für St. Wendel“

Mit einer Whatsapp-Nachricht an einem Sonntag um 7.30 Uhr fing alles an. Die hatte St. Wendels Ehrenbürger Michael Schultheis an seinen langjährigen Freund Johann Lafer gerichtet. Die Antwort des Adressaten ließ nicht lange auf sich warten. Denn der bekannte TV-Koch klingelte kurz darauf durch. „Wo brennt’s?“, fragte er. Und war damit quasi schon beim Thema. Denn Michael Schultheis erzählte ihm von der Event-Idee „Feuer und Flamme für St. Wendel“.