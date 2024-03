Neu erschienen Wie ein Deutscher Südfrankreich (er)lebt

Es ist die große Liebe, die der aus Namborn stammende Joachim Ferrang im Süden Frankreichs gefunden hat. Doch damit ist nicht etwa ein Mensch gemeint, sondern Südfrankreich selbst, wo er mehrere Monate im Jahr lebt. Im eigenen kleinen Häuschen. „Wenn ich dann ein paar Wochen nicht dort war, bekomme ich Sehnsucht, dann habe ich richtiges Heimweh“, bekennt er bei einem Besuch in der St. Wendeler Lokalredaktion der Saarbrücker Zeitung. Wobei es selbstredend schön sei, bei den regelmäßigen Aufenthalten in der ersten (oder inzwischen zweiten?) Heimat Familie, Freunde und Bekannte zu treffen. Ferrang wohnt, wenn er nicht in Frankreich lebt, in der Kreisstadt St. Wendel.