Hasborn-Dautweiler Jeder kann zum Lebensretter werden

Es ist so einfach. Jeder gesunde Mensch kann in nur einer Stunde dreifach zum Lebensretter werden. Voraussetzung, er entscheidet sich, sein Blut zu spenden. „Ich habe mit 18 Jahren angefangen, Blut zu spenden. Meine Vorbilder waren mein Vater, Großvater und Onkel. Heute möchte ich selbst ein Vorbild sein, denn ich bin selbst im Deutschen Roten Kreuz engagiert“, verrät Frank Lebgrath. Er wurde beim letzten Blutspendetermin des DRK-Ortsvereins Hasborn-Dautweiler mit Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet. Denn der 55-Jährige blickt mittlerweile auf 150 Blutspenden zurück. Bei jedem der Spendentermine wurden ihm 500 Milliliter Blut abgenommen. In seiner Laufbahn als Blutspender hat Frank Lebgrath theoretisch 450 Menschen das Leben gerettet.