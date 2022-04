Kampf um die Hühner : Japanische Kampfhähne machen Antonius den Garaus

Tholey Hahn Antonius von der Abtei St. Mauritius in Tholey hat das Zeitliche gesegnet, wie unsere Zeitung erfuhr. Antonius soll der Attacke zweier japanischer Kampfhähne zum Opfer gefallen sein. Hintergrund der Tat könnte ein Eifersuchtsdrama sein.

In der Vergangenheit hatte der streitbare Hahn immer im Gästehaus der Abtei übernachtet und „sehr keusch“ gelebt, wie Pater Wendelinus berichtet. Dann aber soll er sich ein paar Hühner angelacht haben und zog es vor, die Nächte in deren Hühnerstall zu verbringen. Möglicherweise kam er dort im Kampf um die Gunst der Hühner den Kampfhähnen ins Gehege. Begraben ist Antonius auf dem Gelände der Abtei. Er gehörte zur Rasse der Paduaner. Paduaner sind Haubenhühner und seit 500 Jahren in Zucht. Die älteste Darstellung eines Haubenhuhns stammt von dem Papyrus Artemidor von 10 n. Chr. aus Alexandria. Aus Ägypten stammt auch der Namenspatron des Hahns, der Mönch und Einsiedler Antonius der Große (gest. 356).