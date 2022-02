Inzidenz sinkt weiter : 151 Corona-Infektionen über das Wochenende

Corona-Schnelltests Foto: dpa/Sebastian Gollnow

St Wendel Das Gesundheitsamt St. Wendel meldete über das Wochenende insgesamt 151 neue Corona-Infektionsfälle im Landkreis, 141 am Samstag und zehn am Sonntag. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag bei 1068,7, am Samstag hatte sie noch 1110,4 betragen.